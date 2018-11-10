Шевчук: Я розчарований нічиєю із Львовом, все вирішила одна помилка

Головний тренер Олімпіка В'ячеслав Шевчук поділився враженнями від виїзного матчу 15-го туру УПЛ проти ФК Львів (1:1).

"Якби не помилка у першому таймі, ми могли вигравати в два м'ячі.

Зараз складний період, хлопці непогано грають, комбінують, але немає результату, є тиск. Сьогодні ми також зробили ротацію, може молоді футболісти не достатньо витримують цей тиск.

Львів – Олімпік – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Я вже говорив, що чемпіонат зараз рівний, багато боротьби. Сьогодні також було багато боротьби.

Ми грали тільки на перемогу, результатом я дуже розчарований. Поки не зробили помилку, перевага була у нас. Добре, що хлопці зібралися, забили гол. Я вважаю, ми повинні були вигравати цей матч", – сказав Шевчук в ефірі ТК Футбол 2.

Після матчу Олімпік набрав шістнадцять очок і залишився на десятій сходинці в турнірній таблиці, в той час як Львів піднявся на три позиції вище.

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