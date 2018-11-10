toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
БОРУСІЯ ДОРТМУНД - БАВАРІЯ ЗОРЯ - КАРПАТИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Шевчук: Я розчарований нічиєю із Львовом, все вирішила одна помилка

17:25 179 Читать на русском
Шевчук: Я розчарований нічиєю із Львовом, все вирішила одна помилка
В'ячеслав Шевчук / Фото ФК Олімпік

Головний тренер Олімпіка В'ячеслав Шевчук поділився враженнями від виїзного матчу 15-го туру УПЛ проти ФК Львів (1:1).

"Якби не помилка у першому таймі, ми могли вигравати в два м'ячі.

Зараз складний період, хлопці непогано грають, комбінують, але немає результату, є тиск. Сьогодні ми також зробили ротацію, може молоді футболісти не достатньо витримують цей тиск.

Львів – Олімпік – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Я вже говорив, що чемпіонат зараз рівний, багато боротьби. Сьогодні також було багато боротьби.

Ми грали тільки на перемогу, результатом я дуже розчарований. Поки не зробили помилку, перевага була у нас. Добре, що хлопці зібралися, забили гол. Я вважаю, ми повинні були вигравати цей матч", – сказав Шевчук в ефірі ТК Футбол 2.

Після матчу Олімпік набрав шістнадцять очок і залишився на десятій сходинці в турнірній таблиці, в той час як Львів піднявся на три позиції вище.

Львів розписав результативну нічию з Олімпіком

Україна15 тур

Львів - Олімпік: Субота 10 листопада 2018

Львів
Матч завершено
1 : 1
Олімпік
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Львів - Олімпік В'ячеслав Шевчук В'ячеслав Шевчук Олімпік Олімпік
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Львів розписав результативну нічию з Олімпіком
    Україна — 15:521156 Львів розписав результативну нічию з Олімпіком
55
сек
Борусія Дортмунд
19:30
Баварія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук