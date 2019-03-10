Шевчук доволен игрой Олимпика – под его руководством дончане выиграли лишь один матч

Главный тренер Олимпика Вячеслав Шевчук поделился ожиданиями от матча 21-го тура УПЛ с Александрией.

"В принципе, что в первом туре (после зимнего перерыва. – прим.), Что во втором матче я доволен качеством игры команды. Я считаю, что мы создали несколько хороших моментов и должны были выигрывать. Индивидуальные ошибки сделали результат, поэтому мы должны быть более сконцентрированными и внимательными.

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Александрия – агрессивная команда, они используют много вертикальных передач, много борьбы, поэтому нас ждет сложный поединок. Мы сейчас готовимся максимально к этому поединку", – сказал Шевчук в эфире Футбол News.

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Напомним, Шевчук возглавил Олимпик в начале октября прошлого года. С тех пор команда под руководством эк-игрока Шахтера одержала победу лишь в одном официальном матче – против Черноморца в 12-м туре УПЛ.