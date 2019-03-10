Олександрія – Олімпік: анонс матчу УПЛ

Олександрія приймає Олімпік в матчі 21-го туру УПЛ. Анонс та прогноз на гру читайте на Футбол 24.

Александрия – Олимпик

9 марта, 19:30, Александрия, КСК "Ника"

Главный арбитр: Сергей Бойко (Киевская область)

Телетрансляция на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

В трёх последних матчах УПЛ подопечные Александрия не добыла ни одной победы, дважды проиграв – и только выездное поражение от Шахтера можно понять. Весной Владимир Шаран столкнулся с проблемами в обороне, где уже нет Бондаренко, но и атака проявляет склонность к расточительности. Возможно, это стало следствием проблем с заявкой Влада Кулача, которому то не дают играть по условиям аренды, то не удаётся пройти медобследование – отсутствие такого футболиста впереди уже почувствовала Ворскла, которая за три тура не забила ни одного гола. Так или иначе, но "жёлто-чёрные" имеют все меньше шансов на осечку; пока команда теряла очки, Заря сократила отставание до пяти пунктов.

Шаран: Надеюсь, что Кулач пройдет медобследование

Олимпик после скандального поражения Мариуполю и проигрыша Арсеналу-Киев потерял шансы на верхнюю шестёрку и вынужден концентрироваться на борьбе за выживание. Вячеслав Шевчук объясняет проблемы недостаточным зимним усилением, но вряд ли это может служить оправданием, когда последняя победа датируется 21 октября – тогда благодаря ошибке защитника удалось одолеть Черноморец (1: 0). Весной "олимпийцы" не продемонстрировали ничего прорывного, оставшись трудолюбивой, но серой командой, поэтому в игре с Александрией им приходится надеяться, в первую очередь, на ошибки соперника. Благо, у "жёлто-чёрных" их достаточно.

Владимир Шаран имеет определенные кадровые проблемы. Под вопросом остаётся участие Андрея Цурикова, который из-за повреждения не смог доиграть даже первый тайм матча с Мариуполем. По Влада Кулача никакой информации не было, поэтому его можно внести в список потенциальных потерь, а вот Василий Грицук не сыграет точно – он вылетел на всю весеннюю часть чемпионата.

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Олимпику не поможет дисквалифицированный Максим Дегтярёв, которого на острие атаки, вероятно, сменит Матар. Кроме того, не сыграют травмированные Иван Сондей и Дмитрий Гришко, а защитник Дэвид Эногела вообще вылетел на полгода. Все остальные футболисты готовились к поединку в штатном режиме.

Ориентировочные составы на матч Александрия – Олимпик

Александрия: Панькив – Микицей, Шендрик, Дедечко, Стецьков – Банада, Запорожан – Лучкевич, Ковалец, Полярус – Ситало

Олимпик: Махновский – Ксёнз, Снурницын, Цымбалюк, Вантух – Кольцов, Гай – Г. Пасич, Тейшейра, Балашов – Матар

Прогноз Футбол 24 – 1:0

Команды проявляют низкую результативность и вязкий стиль игры, поэтому в соответствии с трендами 21-го тура большое количества голов увидеть вряд ли удастся. Тем не менее, Александрия выглядит посильнее Олимпика, так что можно прогнозировать минимальную победу хозяев.