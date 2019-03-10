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Шевчук задоволений грою Олімпіка – під його керівництвом донеччани виграли лише один матч

13:47 151 Читать на русском
Шевчук задоволений грою Олімпіка – під його керівництвом донеччани виграли лише один матч
В'ячеслав Шевчук / фото: ФК Олімпік

Головний тренер Олімпіка В'ячеслав Шевчук поділився очікуваннями від матчу 21-го туру УПЛ з Олександрією.

 

"Загалом, що в першому турі (після зимової перерви. – прим.), що в другому матчі я задоволений якістю гри команди. Я вважаю, що ми створили кілька хороших моментів і повинні були вигравати. Індивідуальні помилки зробили результат, тому ми повинні бути більш сконцентрованими і уважними.

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Олександрія – агресивна команда, вони використовують багато вертикальних передач, багато боротьби, тому на нас чекає складний поєдинок. Ми зараз готуємося максимально до цього поєдинку", – сказав Шевчук в ефірі Футбол News.

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Нагадаємо, Шевчук очолив Олімпік на початку жовтня минулого року. Відтоді команда під керівництвом ек-гравця Шахтаря здобула перемогу лише в одному офіційному матчі – проти Чорноморця в 12-у турі УПЛ.

Теги
Олімпік Олімпік Олександрія - Олімпік В'ячеслав Шевчук В'ячеслав Шевчук
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