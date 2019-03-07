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Полузащитник Олимпика Эногела пропустит 6 месяцев из-за травмы

22:52 7 Читати українською
Полузащитник Олимпика Эногела пропустит 6 месяцев из-за травмы
Тренировка "олимпийцев" / ФК Олимпик

Хавбек "олимпийцев" Дэвид Эногела получил повреждение крестообразных связок на тренировке.

В лазарет Олимпика попал Дэвид Эногела. Нигериец на одной из тренировок донецкой команды получил тяжелую травму крестообразных связок. Вчера ему успешно сделали операцию и впереди у Дэвида полгода восстановления, сообщает пресс-служба "олимпийцев".

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21-летний Эногола попал в заявку Олимпика в сентябре текущего года. За первую команду дончан игрок не успел сыграть ни одного поединка. Отметим, Олимпик сейчас занимает 10 место в УПЛ. В активе подопечных Шевчука 19 очков после 20 туров.

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Олимпик Олимпик Дэвид Эногела Дэвид Эногела
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