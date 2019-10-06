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Шевченко вызвал в сборную Украины еще одного голкипера

13:14 34 Читати українською
Шевченко вызвал в сборную Украины еще одного голкипера
Вратарское трио сборной Украины – Пятов, Лунин и Панькив / УАФ

Вратарь Александрии Юрий Панькив третий раз подряд получил вызов в сборную Украины – он снова заменит травмированного Дениса Бойко.

 

В связи с травмой голкипера киевского Динамо Дениса Бойко, которую тот получил перед матем Лиги Европы против Лугано, руководство национальной сборной решило пригласить в состав национальной команды еще одного вратаря, сообщает официальный сайт УАФ.

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Им оказался голкипер Александрии Юрий Панькив. Для опытного кипера это третий подряд вызов в ряды "сине-желтых". К слову, уже завтра главная команда страны начнет подготовку к двум домашним матчам отбора Евро-2020.

Напомним, 11 октября в Харькове украинцы будут принимать сборную Литвы, а уже через три дня, 14 октября, в Киеве, подопечные Андрея Шевченко встретятся с португальцами.

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Теги
Украина - Литва Юрий Панькив Юрий Панькив Португалия Португалия Украина Украина Литва Литва Сборная Украины Андрей Шевченко Андрей Шевченко Денис Бойко Денис Бойко
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