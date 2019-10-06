Шевченко довикликав у збірну України ще одного голкіпера

Воротар Олександрії Юрій Паньків втретє поспіль отримав виклик у збірну України – він знову замінить травмованого Дениса Бойка.

У зв‘язку з травмою голкіпера київського Динамо Дениса Бойка, якої той зазнав перед матчем Ліги Європи проти Лугано, керівництво національної збірної вирішило запросити до складу національної команди ще одного воротаря, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Ним виявився голкіпер Олександрії Юрій Паньків. Для досвідченого кіпера це третій поспіль виклик до лав "синьо-жовтих". До слова, вже завтра головна команда країни розпочне підготовку до двох домашніх матчів відбору Євро-2020.

Нагадаємо, 11 жовтня у Харкові українці прийматимуть збірну Литви, а вже за три дні, 14 жовтня, у Києві, підопічні Андрія Шевченка зустрінуться з португальцями.

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