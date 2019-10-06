Тренер Литвы Урбонас: Мы будем бороться с Украиной, а не капитулировать заранее

Главный тренер сборной Литвы Вальдас Урбонас поделился ожиданиями перед очередными матчами отбора на Евро-2020.

"Главная задача в предстоящих поединках – максимально использовать наши плюсы и постараться скрыть минусы. В предыдущих матчах с Португалией и Украиной мы нашли больше уверенности в том, что делаем.

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Нас ожидает тяжелая поездка в Украину. Украинцы не могут представить себе другого результата, кроме победы. Это вплотную приближает их к квалификации на чемпионат Европы. В первом матче все специалисты и эксперты оценили силу сборной Украины. И прежде всего, превосходный контроль мяча.

Они действительно произвели хорошее впечатление в Вильнюсе, поэтому мы должны думать о том, как ограничить их свободу. Это важнейшая деталь, которую я хотел бы выделить. Игроки тоже должны это понимать. Мы будем бороться с Украиной, а не капитулировать заранее", – подчеркнул Вальдас Урбонас в комментарии пресс-службе национальной команды.

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Напомним, сборная Литвы проведет очередной матч отборочного цикла Евро-2020 с Украиной в Харькове 11 октября. Через три дня после этого литовцы будут принимать в Вильнюсе сборную Сербии.