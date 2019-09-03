Панькив: Это сборная! Я сюда пешком готов идти

Голкипер Александрии Юрий Панькив, который заменил травмированного Дениса Бойко, прокомментировал свой вызов в сборную Украины.

"Впечатления от вызова фантастические. Я сюда пешком готов идти. Это сборная, и я рад, что я здесь. Я уже вызывался в сборную, такое не забывается. Атмосфера замечательная. Очень рад, что я здесь. Думаю, все будет нормально.

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В сборной три опытных голкипера, но у каждого есть шанс. Как можно не надеяться на шансы? Зачем тогда вообще играть в футбол? И кто сказал, что Литва аутсайдер? Все покажет игра. Нужно выходить и побеждать", – поделился эмоциями с Youtube-каналом UAF Панькив.

Для 34-летнего голкипера это уже второй вызов в лагерь "сине-желтых", но он пока не дебютировал за национальную команду.

Напомним, сборная Украины 7 сентября в Вильнюсе проведет матч отбора к Евро-2020 против команды Литвы, а через 3 дня сыграет товарищеский матч против Нигерии.