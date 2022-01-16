Уже бывший наставник генуэзцев Андрей Шевченко высказался об уходе из клуба. Команде он пожелал сохранить прописку в Серии А.

"За эти два месяца с моим штабом мы сделали все, что могли. Главное, чтобы не было стыдно смотреть в зеркало, и я знаю, что могу это делать. Прежде чем уйти, я скажу что-нибудь важное о Дженоа. Я молодой тренер, но кое-что достиг в футболе, за свою карьеру видел много стадионов во всех уголках мира.

У Шевченко мало шансов возглавить сборную Польши – украинец уже определился с планами на будущее

Я никогда раньше не видел такого стадиона, как Луиджи Феррарис: он потрясающий, потому что болельщики Дженоа невероятны. Вы должны попытаться спасти место в Серии А для этих ребят, которые каждый раз создают невероятную атмосферу и никогда не бросали нас среди трудностей", – цитирует Шевченко Tuttosport со ссылкой на Repubblica.it.

Напомним, Андрея Николаевича уволили из генуэзского клуба из-за неудовлетворительных результатов: команда под его руководством одержала лишь одну победу (в Кубке Италии над Салернитаной) в 11 матчах.

"Повертайся працювати додому": провальна авантюра Шевченка з присмаком махінацій, або Куди після невдячної Дженоа