Украинский специалист Андрей Шевченко пока не намерен спешить с поисками нового места работы.

Накануне Дженоа официально уволила 45-летнего специалиста с поста наставника. Одним из вариантов для продолжения тренерской карьеры называли сборную Польшу. Но, как утверждает журналист Николо Скира , такой вариант маловероятен.

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Дело в том, что главным претендентом на кресло коуча "Кадры" является Адам Навалка, ранее тренировавший сборную с 2013 по 2018 годы. Шевченко вместе с тем хочет взять небольшую паузу после Дженоа и не будет спешить с новой работой.

Напомним, Андрея Николаевича уволили из генуэзского клуба из-за неудовлетворительных результатов: команда под его руководством одержала лишь одну победу (в Кубке Италии над Салернитаной) в 11 матчах.

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