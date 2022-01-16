"За ці два місяці з моїм штабом ми зробили все, що могли. Головне, щоб не було соромно дивитись у дзеркало, і я знаю, що можу це робити. Перш ніж піти, я скажу щось важливе про Дженоа. Я молодий тренер, але дещо досяг у футболі, за свою кар'єру бачив багато стадіонів у всіх куточках світу.

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Я ніколи раніше не бачив такого стадіону, як Луїджі Фераріс: він надзвичайний, тому що вболівальники Дженоа неймовірні. Ви повинні спробувати врятувати місце в Серії А для цих хлопців, які щоразу створюють неймовірну атмосферу і ніколи не кидали нас посеред труднощів", – цитує Шевченка Tuttosport з посиланням на Repubblica.it.

Нагадаємо, Андрія Миколайовича звільнили з генуезького клубу через незадовільні результати: команда під його керівництвом здобула лише одну перемогу (в Кубку Італії над Салернітаною) в 11 матчах. "Грифони" розташовуються на передостанній сходинці італійської першості.

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