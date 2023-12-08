Бывший игрок и главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко может стать руководителем УАФ.

Внеочередной конгресс УАФ состоится 25 января. На нем должны избрать нового президента организации. Срок подачи заявок от кандидатов – до 25 декабря. Напомним, что предыдущий президент Андрей Павелко до сих пор находится в СИЗО.

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Главным претендентом на кресло главы УАФ называют Андрея Шевченко. Накануне инсайдерская информация получила официальное подтверждение. Киевское объединение ассоциаций футбола стало первой организацией, выдвинувшей Шевченко в кандидаты в президенты УАФ.

"Столичный регион определился с кандидатом в президенты УАФ. Исполнительный комитет Киевского объединения ассоциаций футбола проголосовал за своего земляка выдающегося украинского футболиста-рекордсмена Андрея Шевченко, уроженца села Двиркивщина Яготинского района.

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Одновременно члены Исполкома КОАФ избрали делегатов на Конгресс Украинской ассоциации футбола, который состоится 25 января следующего года. Киевщину футбольную будут представлять Андрей Засуха, Евгений Евсеев, Андрей Шевченко", – говорится в сообщении пресс-службы КОАФ.

Напомним, для регистрации Шевченко кандидатом необходимы соответствующие заявления не менее 9 постоянных коллективных членов. То есть трети от 27 (24 области + АР Крым + УПЛ + ПФЛ).