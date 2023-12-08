– Если Андрей Шевченко предложит вам присоединиться к его команде, как вы отреагируете?

– Я не знаю, это сложный вопрос. Для меня важно видеть всю картинку, все критерии. Если мы работаем на Украину, у нас есть четкий план, и у меня будет понимание того, что мы работаем на благо нашего футбола, это интересно.

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Если у меня не будет понимания того, что мы можем что-либо превратить, сделать, то для меня это будет совершенно непривлекательным проектом. Зачем мне менять профсоюз в Нидерландах, отношения с которым у меня на самом высоком уровне? Если я и буду менять ее, то только на что-то привлекающее меня. Сейчас у меня контракт здесь, а дальше будем смотреть.

Никаких разговоров о работе в Украине у меня не было – ни в команде Романа Зозули, ни в команде Андрея Шевченко. Хотя я общался с ними обоими, – сказал Левченко в интервью Трибуне.

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