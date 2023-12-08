Колишній гравець і головний тренер збірної України Андрій Шевченко може стати очільником УАФ.

Позачерговий конгрес УАФ відбудеться 25 січня. На ньому повинні обрати нового президента організації. Термін подачі заявок від кандидатів – до 25 грудня. Нагадаємо, що попередній президент Андрій Павелко досі перебуває у СІЗО.

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Головний претендентом на крісло глави УАФ називають Андрія Шевченка. Напередодні інсайдерська інформація отримала офіційне підтвердження. Київське об’єднання асоціацій футболу стало першою організацією, яка висунула Шевченка у кандидати в президенти УАФ.

"Столичний регіон визначився з кандидатом у президенти УАФ. Виконавчий комітет Київського об’єднання асоціацій футболу проголосував за свого земляка видатного українського футболіста-рекордсмена Андрія Шевченка, уродженця села Двірківщина Яготинського району.

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Одночасно члени Виконкому КОАФ обрали делегатів на Конгрес Української асоціації футболу, який має відбутися 25 січня наступного року. Київщину футбольну представлятимуть Андрій Засуха, Євгеній Євсеєв, Андрій Шевченко", – йдеться у повідомленні прес-служби КОАФ.

Нагадаємо, для реєстрації Шевченка кандидатом необхідні відповідні заяви щонайменше 9 постійних колективних членів. Тобто третини від 27 (24 області + АР Крим + УПЛ + ПФЛ).