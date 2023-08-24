Шевченко, Усик и иностранные звезды продекламировали стих Сосюры по случаю Дня Независимости Украины – щемящее видео
День Независимости Украины сплотил вокруг себя известных людей из разных уголков мира.
Благотворительная платформа United24 выпустила эмоциональное видео по случаю национального праздника.
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Андрей Шевченко, Александр Усик и многие другие звезды продекламировали стихотворение Владимира Сосюры "Любите Украину". Иностранные друзья нашего государства приложили усилия, чтобы произносить слова именно на украинском языке.
Напомним, Андрей Шевченко уже полтора года не возвращается к тренерской деятельности и отдает все силы для поддержки Украины. Усик месяц назад неожиданно подписал контракт с Полесьем, но сейчас все-таки больше думает о боксе – уже 26 августа состоится чемпионский поединок против Даниэля Дюбуа.
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