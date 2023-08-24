День Независимости Украины сплотил вокруг себя известных людей из разных уголков мира.

Благотворительная платформа United24 выпустила эмоциональное видео по случаю национального праздника.

Английские клубы массово поздравляют украинцев с Днем Независимости

Андрей Шевченко, Александр Усик и многие другие звезды продекламировали стихотворение Владимира Сосюры "Любите Украину". Иностранные друзья нашего государства приложили усилия, чтобы произносить слова именно на украинском языке.

Напомним, Андрей Шевченко уже полтора года не возвращается к тренерской деятельности и отдает все силы для поддержки Украины. Усик месяц назад неожиданно подписал контракт с Полесьем, но сейчас все-таки больше думает о боксе – уже 26 августа состоится чемпионский поединок против Даниэля Дюбуа.

Команды Зинченко и Шевченко разошлись миром в благотворительном матче для Украины – шедевр Зеедорфа, Срна также забил