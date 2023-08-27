Невыразительный матч Цыганкова

Виктор в предыдущем туре провел не лучшую свою игру. Хетафе очень плотно работал с украинцем, мало что ему позволяя – проявить себя лучше удалось только после того, как Жирона оформила перевес в два гола. Во встрече с Севильей на Рамон Санчес Писхуан нашему земляку должно было быть легче.

Во-первых, у нервионцев травмировался основной левый бек Акунья. Во-вторых, ожидалось противостояние на встречных курсах. К тому же, фулбеки у Хосе Луиса Мендилибара привыкли подниматься высоко, поддерживая атаку. Словом, у Цыганкова должно было быть пространство.

К сожалению, это была только теория. На практике Витя провел примерно такой же матч, как и с Хетафе и даже с Сосьедадом – украинец не допускал страшных провалов, но и ничего крутого не сделал. Не в последнюю очередь так произошло из-за необходимости проводить значительную часть времени на своей половине, помогая защитникам.

Помощь оказалась солидной. Цыганков выиграл три из четырех дуэлей в воздухе и четыре из семи единоборств на земле. В его активе – один вынос и один отбор, хотя однажды и его обыграли на дриблинге. Солидно, как для игрока атаки.

На чужой же половине у Виктора не пошло. Достаточно посмотреть на его карту передач – почти все попытки запустить мяч вперед оказались неудачными. Ни одна подача Виктора не нашла адресата. Ударов не было вообще, как и пасов под них. Защитники Севильи хорошо отработали с нашим земляком – особенно Гудель, который действовал максимально жестко, да еще и провоцировал в паузах.

Тем не менее, Цыганков поучаствовал в голевой атаке. Савио на 56-й минуте протащил мяч с левого фланга в центр, а Виктор открылся под его передачу. Украинец на дриблинге убежал от Окампоса и Наваса, зашел в штрафную и выполнил передачу на 11 метров – ее выбили в ноги Арнау Мартинеса. Тот же сбросил мяч под мощный выстрел Алейша Гарсии.

Между прочим, благодаря этому голу Жирона вышла вперед в счете. К сожалению, чего-то более интересного Цыганков не продемонстрировал. Экс-динамовец покинул поле на 77-й минуте, получив посредственные 6,7 баллов от Sofascore и 6,6 от Whoscored.

Довбык мог добивать Севилью

Артем начинал матч на скамейке запасных, однако в его появлении на поле никто не сомневался. Мичел бросил его в бой на 63-й минуте, сняв с пробега 36-летнего Стуани. Возможно, это был последний матч Кристиана за Жирону.

А уже на 65-й Довбик поддержал опасную контратаку 2-в-2. Савио убежал по левому флангу и выполнил прострел на дальнюю штангу, куда открывался Артем, но в последний момент Баде выбил мяч в подкате. На 85-й же минуте наш форвард упустил фантастическую возможность, чтобы добить Севилью.

Савио на дриблинге прошел к линии штрафной, убрал с пути защитника и оказался прямо перед Буну – хавбек выстрелил низом и попал в правую стойку, а мяч отскочил в направлении левой. Артем принял его и пробил в ближний. И не попал! Сфера пролетела мимо ворот.

Обидно, но на этом позитив завершился. Довбик имел только один точный пас из четырех, проиграл две верховых дуэли из двух и три единоборства из четырех. В общем, украинский нападающий сделал 10 касаний за почти 40 минут. Слабовато.

Жирона отскочила

Жирона пыталась работать вторым номером, вертикализируя свой футбол. Открыть счет удалось именно каталонцам – это Эррера на 16-й минуте расстрелял ворота, воспользовавшись суматохой после углового. За несколько минут до этого с корнера мог забивать и Стуани.

Севилья же ответила рядом опасных моментов, однако отыгралась только в компенсированное к первому тайму время в схожем с Жироной стиле – только забивал Гудель. После второго пропущенного гола андалусийцы тоже быстро восстановили равновесие, однако арбитр не засчитал их гол.

А жаль. Ракитич после розыгрыша корнера выдал шедевр, запустив мяч с левого фланга точно в дальнюю девятку. Иван залез в минимальный офсайд.

В концовке встречи Ракитич пробил со штрафного и заработал пенальти! Хорват попал в стенку, а точнее – в руку Лопесу. Впрочем, вмешательство VAR снова оставило Севилью без гола. 11-метровый отменили.

В целом, андалусийцы в атаке выглядели значительно мощнее. Подопечные Хосе Луиса Мендилибара провели 21 удар по воротам против 8 у Жироны, хотя по ожидаемым голам более-менее равенство – 1,47 xG против 1,38. Впрочем, такая высокая активность не помогла спастись от поражения. Финальный свисток зафиксировал победу Жироны.