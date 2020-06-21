Шевченко: Тассотти был первым, кого я выбрал для своего тренерского штаба

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко признался, что его нынешний помощник Мауро Тассотти был первым выбором при создании тренерского штаба "сине-желтых".

"Тассотти был первым, кого я хотел видеть у себя в начале тренерской карьеры. Я разговаривал с Галлиани, который в то время был исполнительным директором Милана, и Берлускони. Я сделал все, чтобы Мауро был рядом.

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Мы не проиграли ни одной игры в квалификации к Евро-2020. А мы были в одной группе с действующим чемпионом Европы – Португалией", – отметил Шевченко в интервью The Athletic.

Напомним, сборная Украины под руководством Шевченко выиграла отборочную группу к Евро-2020, набрав 20 пунктов.

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