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Шевченко: Тассотти был первым, кого я выбрал для своего тренерского штаба

08:54 - Читати українською
Шевченко: Тассотти был первым, кого я выбрал для своего тренерского штаба
Тассотти и Шевченко / официальный сайт УЕФА

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко признался, что его нынешний помощник Мауро Тассотти был первым выбором при создании тренерского штаба "сине-желтых".

"Тассотти был первым, кого я хотел видеть у себя в начале тренерской карьеры. Я разговаривал с Галлиани, который в то время был исполнительным директором Милана, и Берлускони. Я сделал все, чтобы Мауро был рядом.

Шевченко признался, кто из топ-наставников сильно повлиял на развитие его тренерской карьеры

Мы не проиграли ни одной игры в квалификации к Евро-2020. А мы были в одной группе с действующим чемпионом Европы – Португалией", – отметил Шевченко в интервью The Athletic.

Напомним, сборная Украины под руководством Шевченко выиграла отборочную группу к Евро-2020, набрав 20 пунктов.

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Мауро Мауро Тассотти Андрей Андрей Шевченко Украина Украина Сборная Украины
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