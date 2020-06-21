Шевченко: Тассотті був першим, кого я обрав для свого тренерського штабу

Наставник збірної України Андрій Шевченко зізнався, що його нинішній помічник Мауро Тассотті був першим вибором при створенні тренерського штабу "синьо-жовтих".

"Тассотті був першим, кого я хотів бачити біля себе на початку тренерської кар'єри. Я розмовляв з Галліані, який у той час був виконавчим директором Мілана, і Берлусконі. Я зробив усе, щоб Мауро був поруч.

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Ми не програли жодної гри в кваліфікації до Євро-2020. А ми були в одній групі з чинним чемпіоном Європи – Португалією", – зазначив Шевченко в інтерв'ю The Athletic.

Нагадаємо, збірна України під керівництвом Шевченка виграла відбіркову групу до Євро-2020, набравши 20 пунктів.

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