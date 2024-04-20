"Если бы Андрей остался в расформированном Днепре и продолжал играть во Второй лиге в сезоне 2017/18, а затем на следующий год и в Первой, то как вы считаете: смог бы он прогрессировать? Думаю, вряд ли за это время он получил бы то, что получил только за один сезон, проведенный в элите за Зарю. Я уже не говорю о вызове в национальную сборную Украины, в составе которой парень дебютировал в 2018-м.

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Как бы там ни было, переход Лунина в Зарю стал важным приобретением. И для самого футболиста, и для клуба. Вспоминается, когда он только появился в нашей команде, я ему сказал: "Андрей, я гарантирую, что ты будешь играть. Постараемся развить тебя как можно лучше, предоставив больше игровой практики. Самое главное, чтобы ты сам смог доказывать свою состоятельность благодаря добросовестной работе и отношению к футболу в целом". Что он и сделал.

Мне даже пришлось в определенной степени пожертвовать голкипером Алексеем Шевченко, которого я сразу предупредил, что ему придется немного потерпеть. То, что Леша не захотел тратить время и перешел в Карпаты, воспринял с пониманием. Во Львове он хорошо отыграл полсезона, был приглашен в Шахтер и подписал с ним контракт. Однако вернемся к Лунину. Кто бы что ни говорил, а факт остается фактом: в Реал он перешел из Зари. И слава Богу, что этот трансфер состоялся", – рассказал Вернидуб в интервью Sport.ua.

Напомним, Лунин перешел в Зарю из Днепра летом 2017 года, а уже через год перебрался в Реал за 8,5 млн евро. Алексей Шевченко нынче защищает цвета польского Заглембе Сосновец.

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