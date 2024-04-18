"Футбол 24" разобрал феерическое выступление Андрея Лунина в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити. Смотрите новое видео на нашем YouTube-канале.

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин после выхода испанцев в полуфинал Лиги чемпионов стал настоящей звездой в мадридской прессе, засыпавшей бывшего вратаря Днепра комплиментами. Статистические порталы (такие, как Sofa Score) вообще выставили нашему земляку самую высокую оценку (9,7) среди всех игроков, которые принимали участие в нынешних плей-офф ЛЧ.

Обзор прессы и анализ действий Лунина в переломном для карьеры украинца матче, мгновенном предложении президента Реала, шансах "сливочных" на победу в турнире и перспективах украинца посадить Тибо Куртуа на скамейку запасных смотрите в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

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