"Якби Андрій залишився у розформованому Дніпрі і продовжував грати у Другій лізі у сезоні 2017/18, а потім на наступний рік і у Першій, то як ви вважаєте: чи зміг би він прогресувати? Думаю, навряд чи за цей час він отримав би те, що отримав лише за один сезон, проведений в еліті за Зорю. Я вже не говорю про виклик до національної збірної України, у складі якої хлопець дебютував у 2018-му.

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Хай там як, перехід Луніна до Зорі став важливим придбанням. І для самого футболіста, і для клубу. Пригадується, коли він тільки з'явився в нашій команді, я йому сказав: "Андрію, я гарантую, що ти гратимеш. Постараємося розвинути тебе якнайкраще, надавши більше ігрової практики. Найголовніше, щоб ти сам зміг доводити свою спроможність завдяки сумлінній роботі та ставленню до футболу загалом". Що він і зробив.

Мені навіть довелося певною мірою пожертвувати голкіпером Олексієм Шевченком, якого я відразу попередив, що йому доведеться трохи потерпіти. Те, що Льоша не захотів витрачати час і перейшов до Карпат, сприйняв із розумінням. У Львові він добре відіграв півсезону, був запрошений до Шахтаря та підписав з ним контракт. Однак повернемося до Луніна. Хто б що не казав, а факт залишається фактом: у Реал він перейшов із Зорі. І слава Богу, що цей трансфер відбувся", – розповів Вернидуб в інтерв'ю Sport.ua.

Нагадаємо, Лунін перейшов у Зорю з Дніпра влітку 2017 року, а вже за рік перебрався в Реал за 8,5 млн євро. Олексій Шевченко нині захищає кольори польського Заглембє Сосновєц.

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