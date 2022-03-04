"Как всем известно, в Украине масштабный конфликт. Мои соотечественники и семья под атакой. Украина и ее народ хотят мира.

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Прошу поддержать нашу страну и наших людей. Украинский народ хочет мира, потому что у мира нет границ, потому что то, что нас объединяет, сильнее того, что нас разделяет. Давайте поддержим людей, которые страдают из-за конфликта, через Красный Крест. Я с ними на связи и имею полную уверенность в их деятельности.

Эта кампания основана на договоренности с итальянским Красным Крестом. Все средства, которые мы соберем, будут направлены исключительно на чрезвычайную ситуацию в Украине", – написал Шевченко на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, экс-тренер сборной Украины пытается использовать максимум возможностей, чтобы мир услышал о вторжении России. В частности, он выходил на митинг в поддержку Украины в Лондоне, а также записал видеообращение к итальянцам, которое включили на табло Сан-Сиро перед дерби между Миланом и Интером.

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