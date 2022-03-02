"Я говорил с родителями и говорил, что хочу вернуться в Украину. Но мое поле боя сейчас здесь. Я должен говорить о том, что происходит в Украине, о трагедии, с которой столкнулся украинский народ.

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Тысячи детей должны прятаться по хранилищам от бомб. Это трагедия. Россияне должны выйти на протесты, чтобы помочь остановить войну. Другие страны тоже должны нам помочь. Украина – центр Европы. Сегодня бомбят нас, а дальше кого? Задумайтесь", – сказал Шевченко в интервью Sky Sports.

Напомним, экс-тренер сборной Украины пытается использовать максимум возможностей, чтобы мир услышал о вторжении России. В частности, он выходил на митинг в поддержку Украины в Лондоне, а также записал видеообращение к итальянцам, которое было включено на табло Сан-Сиро перед дерби между Миланом и Интером.

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