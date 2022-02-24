Шевченко сделал категорическое заявление о войне России против Украины
Бывший тренер сборной Украины наконец-то изменил привычный дипломатический тон в обсуждении российской агрессии на территории нашего государства.
"Рано утром началась полномасштабная война, инициированная Россией. Мой народ и моя семья подвергаются опасности. Украина и ее население хотят мира и территориальной целостности.
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Пожалуйста, я прошу вас поддержать нашу страну и призвать Российское правительство прекратить их агрессию и нарушение международного права. Мы хотим только мира. Война не нужна. Война – это не ответ", – написал Шевченко в Instagram.
Напомним, сегодня, 24 февраля, российские войска атаковали Украину сразу по нескольким направлениям. Наши воины продолжают давать достойный отпор оккупанту и уничтожать врага.
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