"Дорогие братья-украинцы! В это сложное время мы должны быть сплочены, поддерживать друг друга и верить в нашу Армию и наше Государство. Мы на своей украинской земле и нам нечего бояться! Мне 64 года, я всю жизнь живу в Киеве, я сейчас здесь, никуда не еду, и чем смогу и умею готов помочь своему Государству.

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Спорт в такие моменты отходит на второй план: главное – это жизнь, мир, покой людей. Но я верю, что после нашей скорой победы мы продолжим подготовку к решающим матчам Национальной команды Украины в плей-офф чемпионата мира.

Мы – это вся Сборная, все ребята, которые всегда гордятся тем, что представляют на футбольном поле Великую Нацию! Мы не опускаем руки, мы все думаем об Украине и живем по Украине", – говорится в сообщении на официальной Facebook-странице УАФ.

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