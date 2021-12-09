Во время празднования 30-летия УАФ президент Украины Владимир Зеленский анонсировал строительство современного спортивного комплекса в населенном пункте Княжичи недалеко от Киева, сообщает FootBoom.

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Тренировочная база для команд сборной Украины будет насчитывать 6 футбольных полей. Строительные работы планируют начать уже в 2022 году. Комплекс будет расположен на 12 гектарах, также там будет базироваться УАФ.

Напомним, это уже не первая попытка реализовать подобный проект, ранее все завершилось лишь установкой забора в населенном пункте Гореничи Киевской области.

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