Сборная Украины может получить новую форму – Шевченко хочет избавиться от бренда, который обслуживает россиян
Глава украинского футбола Андрей Шевченко анонсировал возвращение к сотрудничеству с известным производителем футбольной экипировки.
"У нас заканчивается контракт с Joma, и мы имеем полное право встретиться с потенциальными партнерами.
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Adidas – классная компания, она когда-то с нами сотрудничала. И я открыто говорю, что да, у нас есть диалог с ними по возможному сотрудничеству.
А насчет Joma... Мы прорабатываем варианты и должны выбрать лучший для нас. Я знаю, что они работают в России и буду учитывать это", – сказал Шевченко в интервью Tribuna.
Напомним, Андрей Николаевич был избран президентом УАФ 25 января 2024 года. До этого должность с 2015-го занимал Андрей Павелко, которого недавно выпустили из СИЗО.
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