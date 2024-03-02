"У нас заканчивается контракт с Joma, и мы имеем полное право встретиться с потенциальными партнерами.

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Adidas – классная компания, она когда-то с нами сотрудничала. И я открыто говорю, что да, у нас есть диалог с ними по возможному сотрудничеству.

А насчет Joma... Мы прорабатываем варианты и должны выбрать лучший для нас. Я знаю, что они работают в России и буду учитывать это", – сказал Шевченко в интервью Tribuna.

Напомним, Андрей Николаевич был избран президентом УАФ 25 января 2024 года. До этого должность с 2015-го занимал Андрей Павелко, которого недавно выпустили из СИЗО.

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