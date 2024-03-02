“В этом году увеличилось государственное финансирование футбола, потому что наша сборная будет выступать на Олимпиаде. Это нормально.

Шевченко пришлось занимать деньги, чтобы организовать подготовку для сборной Украины, – СМИ

Мы планируем предоставлять отчеты за свою деятельность. В том числе – финансовые. Один из первых наших шагов по диджитализации футбола – это введение электронного документооборота. Получать информацию будет проще.

Есть целевые средства, они идут под конкретные проекты и программы, часть средств – на финансирование операционной деятельности УАФ – зарплаты и прочее. Все распределяется по соответствующим комитетам, а они будут отчитываться. Мы сейчас настраиваем этот процесс. Отчеты будут публичные. Мне интересен открытый процесс деятельности УАФ.

По состоянию на сегодня в УАФ дефицит бюджета 105 миллионов гривен. Из чего он сложился? После аудита станет понятнее. Но нужно подождать, поскольку делается аудит за 9 лет. И это не только финансовый аудит, но и операционный – анализируется административная деятельность УАФ и это усложняет процесс. О результатах проверки узнают все", – сказал Шевченко в интервью Tribuna.

Напомним, Шевченко стал президентом УАФ 25 января 2024 года. До этого должность с 2015-го занимал Андрей Павелко, которого недавно выпустили из СИЗО.

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