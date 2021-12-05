"В понедельник Кришито и Дестро пройдут обследование, чтобы понять, как происходит восстановление.

Шевченко – о дуэли с Ювентусом: "Я не ожидал такого количества травм у Дженоа"

Доменико должен вернуться в состав раньше. Дестро, скорее всего, понадобится больше времени на восстановление", – цитирует Шевченко Сalciomercato.

Напомним, под руководством украинского специалиста "грифоны" уже провели три матча, в которых завоевали всего один зачетный балл. После 15 туров Серии А Дженоа остается в зоне вылета на 18-й строчке.

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