Украинский наставник "грифонов" Андрей Шевченко поделился мнением по поводу матча 16-го тура Серии А против "Старой синьоры".

"Ожидал ли я, что начало будет таким сложным? Я знал, конечно, что будет тяжело, видел календарь. Но я не ожидал такого количества травм. Из-за травм нам гораздо сложнее.

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Ювентус – это всегда Ювентус. Большая команда с сильнейшими игроками. Они быстро забывают о поражениях и мгновенно реагируют. У Аллегри очень качественная команда, он – топовый тренер. Классный мотиватор, знающий, как достичь максимума, знает, как управлять командой в сложной ситуации. Уже демонстрировал это тысячу раз.

Против Ювентуса не сыграют семь футболистов Дженоа. К травмированным Дестро, Максимовичу, Фаресу, Каллону, Кайседо и Кришито добавились Ровелла и Стураро", – цитирует украинского специалиста Telegram-канал Гранде Шева.

Напомним, поединок между Дженоа и Ювентусом состоится сегодня, 5 декабря. Начало встречи в 21:45.

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