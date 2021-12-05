"У понеділок Крішіто та Дестро пройдуть обстеження, щоб зрозуміти, як відбувається відновлення.

Шевченко – про дуель з Ювентусом: "Я не очікував такої кількості травм у Дженоа"

Доменіко має повернутися до складу раніше. Дестро, швидше за все, знадобиться більше часу на відновлення", – цитує Шевченка Сalciomercato.

Нагадаємо, під керівництвом українського фахівця "грифони" уже провели три матчі, в яких здобули лише один заліковий бал. Після 15-ти турів Серії А Дженоа залишається у зоні вильоту на 18-й сходинці.

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