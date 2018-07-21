Шевченко продолжит возглавлять сборную Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко продлил контракт с ФФУ до 2020 года.

Исполком ФФУ официально продлил контракты со всеми тренерами сборной Украины по 31 июля 2018 по 31 июля 2020-му, сообщает официальный сайт федерации.

В частности соглашения продлили с главным тренером сборной Андреем Шевченко и его помощниками Андреа Мальдерою, Мауро Тассоти и Педро Луисом Яро Регуера.

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Цель перед штабом – выход в финальную часть Евро-2020.

Напомним, в июне тренерский штаб сборной Украины покинул испанский специалист Рауль Рианчо.

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