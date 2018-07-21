Шевченко продолжит возглавлять сборную Украины

Украина — 20:20 214
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Шахтер – Динамо: стартовые составы на Суперкубок Украины 2018, дебютанты в обеих командах
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"Ярмоленко будет трансфером сезона": как англичане реагируют на результативную игру украинца за Вест ХэмАнглия — 19:05 542
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Ярмоленко провел второй хороший матч за Вест Хэм, но команда украинца не удержала победу над ПрестономАнглия — 19:03 143
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Милан обновил менеджмент после смены собственника – появился новый президент, ушел исполнительный директорИталия — 14:25 154
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Александр Усик и футбол: как сборная Украины потеряла потенциального игрока, а Динамо заполучило рейтингового товарищаУкраина — 12:30 804
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