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Украинец с разбитым носом за Москву останавливает самого Анри + еще 24 фото "старой школы"

16:28 76 Читати українською
Украинец с разбитым носом за Москву останавливает самого Анри + еще 24 фото "старой школы"
Тьерри Анри крайне редко бывал растерянным
Олег Бабий Олег Бабий

Мощная доза ностальгии от "Футбол 24".

1. Хорваты всегда сражались за честь своего флага. Звезды 90-х – Давор Шукер и Звонимир Бобан.

шукер бобан

2. Вожаки сборных ФРГ и Англии – Франц Беккенбауэр и Бобби Мур. Такими были модные фишки в начале 1970-х.

беккенбауер мур

3. Камп Ноу перед матчем в 1989 году.

камп ноу

4. Роскошный результативный удар Дэвида Бекхэма со штрафного в матче сборных Англии и Колумбии на ЧМ-1998.

бекхем

5. Атлетико Минейро в 1937-м.

атлетіко мінейро

6. Андрей Шевченко собирается выкрутить позвоночник португальцу Деку в матче Милана против Барселоны.

шевченко деку

7. Сложный по исполнению удар Короля футбола – он умел все.

пеле

8. Дино Дзофф. Тренировка выдающегося голкипера Ювентуса в зимних условиях.

дзофф

9. Лучший игрок ЧМ-2018 Лука Модрич в детстве.

модріч

10. Олег Лужный отрабатывает в составе Арсенала. Против украинца назревает жесткая "коробочка".

лужний

11. Диего Марадона – главная звезда Севильи в сезоне 1992/93.

марадона

12. Чисто японские разборки в Кальчо: Сюнсуке Накамура (Реджина, слева) против Хидетоши Накаты (Парма).

13. Гарринча – "Радость народа" – почему-то совсем помрачнел.

гаррінча

14. Новичок Ювентуса Роберто Баджо (1990 год).

баджо

15. Так воспитывался Каспер Шмейхель – копировал отца Петера чуть ли не с пеленок.

Шмейхель

16. В конце карьеры Андрей Гусин немало назабивал за российские Крылья Советов (2005-07 годы).

гусін

17. Спокойная тренировка Джорджа Беста в 1970-м.

бест

18. Бразилец Ромарио обыгрывает итальянца Джанлуку Пальюку. Золотой фонд 90-х.

ромаріо пальюка

19. Редкий кадр: сэр Альф Рэмзи дает интервью. Единственный тренер, с которым сборная Англии стала чемпионом мира, не переваривал журналистов.

ремзі

20. Кристиан Вьери и Марсело Салас – голеадорський супертандем Лацио, который распался в 1999-м.

вієрі салас

21. Лори Каннингем – вингер, который стал первым темнокожим футболистом молодежной сборной Англии, и Хуанито в Реале начала 80-х.

каннінгем хуаніто

22. Юный Генрих Мхитарян во время тренировки в бразильском Сан-Паулу.

мхітарян

23. Рональд де Бур и Роберто Карлос на ЧМ-1998.

24. Игроки Фейенорда Питер Бош и Роб Витчге оценили колорит Тираны, приехав в Богом забытый край, чтобы сыграть против местного Партизана (1991 год).

25. Украинский защитник московского Спартака Дмитрий Парфенов тенью преследует форварда Арсенала Тьерри Анри. Разбитый нос? – Неважно!

анрі парфьонов

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Ярмоленко на одной волне с Роналду и еще 23 фото "старой школы"

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