Украинец с разбитым носом за Москву останавливает самого Анри + еще 24 фото "старой школы"

Мощная доза ностальгии от "Футбол 24".

1. Хорваты всегда сражались за честь своего флага. Звезды 90-х – Давор Шукер и Звонимир Бобан.

2. Вожаки сборных ФРГ и Англии – Франц Беккенбауэр и Бобби Мур. Такими были модные фишки в начале 1970-х.

3. Камп Ноу перед матчем в 1989 году.

4. Роскошный результативный удар Дэвида Бекхэма со штрафного в матче сборных Англии и Колумбии на ЧМ-1998.

5. Атлетико Минейро в 1937-м.

6. Андрей Шевченко собирается выкрутить позвоночник португальцу Деку в матче Милана против Барселоны.

7. Сложный по исполнению удар Короля футбола – он умел все.

8. Дино Дзофф. Тренировка выдающегося голкипера Ювентуса в зимних условиях.

9. Лучший игрок ЧМ-2018 Лука Модрич в детстве.

10. Олег Лужный отрабатывает в составе Арсенала. Против украинца назревает жесткая "коробочка".

11. Диего Марадона – главная звезда Севильи в сезоне 1992/93.

12. Чисто японские разборки в Кальчо: Сюнсуке Накамура (Реджина, слева) против Хидетоши Накаты (Парма).

13. Гарринча – "Радость народа" – почему-то совсем помрачнел.

14. Новичок Ювентуса Роберто Баджо (1990 год).

15. Так воспитывался Каспер Шмейхель – копировал отца Петера чуть ли не с пеленок.

16. В конце карьеры Андрей Гусин немало назабивал за российские Крылья Советов (2005-07 годы).

17. Спокойная тренировка Джорджа Беста в 1970-м.

18. Бразилец Ромарио обыгрывает итальянца Джанлуку Пальюку. Золотой фонд 90-х.

19. Редкий кадр: сэр Альф Рэмзи дает интервью. Единственный тренер, с которым сборная Англии стала чемпионом мира, не переваривал журналистов.

20. Кристиан Вьери и Марсело Салас – голеадорський супертандем Лацио, который распался в 1999-м.

21. Лори Каннингем – вингер, который стал первым темнокожим футболистом молодежной сборной Англии, и Хуанито в Реале начала 80-х.

22. Юный Генрих Мхитарян во время тренировки в бразильском Сан-Паулу.

23. Рональд де Бур и Роберто Карлос на ЧМ-1998.

24. Игроки Фейенорда Питер Бош и Роб Витчге оценили колорит Тираны, приехав в Богом забытый край, чтобы сыграть против местного Партизана (1991 год).

25. Украинский защитник московского Спартака Дмитрий Парфенов тенью преследует форварда Арсенала Тьерри Анри. Разбитый нос? – Неважно!

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