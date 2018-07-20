Сборная Украины будет готовиться к Лиге наций в Киеве вместо Львова

Стал известен план подготовки сборной Украины к старту Лиги наций. Команда будет готовиться в Киеве, а не во Львове, как сообщалось ранее.

Штаб сборной Украины определился с планом подготовки к Лиге наций, которая начнется 6 сентября поединком против Чехии, сообщает Команда 1.

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Соберется команда 3 сентября в Киеве, где проведет несколько дней подготовки к матчу с чехами. Поселится сборная в отеле Alfavito, тренироваться будет на полях НТК им. Банникова и, в случае необходимости, на НСК Олимпийский.

После поединка против Чехии "желто-синие" сразу прилетят во Львов, где будут готовиться к игре против Словакии, которая состоится 9 сентября на Арене Львов при пустых трибунах.

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