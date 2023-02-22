В Милане прошел благотворительный вечер с участием Андрея Шевченко. В течение мероприятия для помощи Украине собрали кругленькую сумму.

Участие в благотворительном вечере UNITED FOR UKRAINE приняли Джорджо Армани, Андрей Шевченко, футбольные игроки и функционеры, политические и общественные деятели.

Шевченко привез на церемонию флаг с подписью Президента Украины Владимира Зеленского. Сине-желтый флаг был продан на аукционе за 110 тысяч евро, хотя начальная стоимость составляла всего 5 тысяч, сообщает Ukraine NOW.

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Знамя приобрела Лига футбольных клубов Серии А как символ их единства в поддержке Украины. Всего в течение мероприятия собрали 150 тысяч евро. Все средства будут переведены через UNITED24 на восстановление стадиона в Ирпене.

С Шевченко связана еще одна интересная история. На этот вечер (или после его окончания) украинец ехал на такси. Водитель узнал легенду Милана и воспользовался возможностью сделать совместную фотографию.

"Время от времени в такси случаются отличные встречи, которые запомнишь надолго в мыслях и сердце. Не всем удается везти Царя Востока. Эмоции", – написал в Instagram водитель такси, который вез Шевченко.

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