Шевченко примет участие в матче легенд Реала и Челси

Сегодня, 23-го июня, состоится поединок легенд Реала и Челси. За лондонцев сыграет украинец Андрей Шевченко.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко примет участие в поединке легенд между Реалом и Челси. Обладатель "Золотого мяча-2004" будет играть за лондонцев.

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Кроме Шевченко за Челси сыграют такие известные футболисты как Вильям Галлас, Рикарду Карвалью и Макелеле. В составе Реала на поле появятся Рауль, Гути, Альваро Арбелоа, Фернандо Йерро и другие.

Напомним, украинский нападающий выступал за Челси с 2006-го по 2008-й год, после чего ушел в Милан в аренду, а через год Шевченко перешел в Динамо.

К слову, поединок легенд Реала и Челси состоится сегодня, 23-го июня на Сантьяго Бернабеу, начало матча запланировано на 21:00.

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