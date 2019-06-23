Шевченко візьме участь у матчі легенд Реала та Челсі

Сьогодні, 23-го червня, відбудеться поєдинок легенд Реала та Челсі. За лондонців зіграє українець Андрій Шевченко.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко візьме участь у поєдинку легенд між Реалом та Челсі. Володар "Золотого м'яча-2004" гратиме за лондонців.

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Окрім Шевченка за Челсі зіграють такі відомі футболісти як Вільям Галлас, Рікарду Карвалью та Клод Макелеле. У складі Реала на полі з'являться Рауль, Гуті, Альваро Арбелоа, Фернандо Єрро та інші.

Нагадаємо, український нападник виступав за Челсі з 2006-го по 2008-й рік, після чого пішов у Мілан в оренду, а через рік Шевченко перейшов у Динамо.

До слова, поєдинок легенд Реала та Челсі відбудеться сьогодні, 23-го червня на Сантьяго Бернабеу, початок матчу запланований на 21:00.

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