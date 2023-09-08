Андрей Шевченко сможет хоть немного отвлечься за одним из любимых дел.

Обладатель "Золотого мяча-2004" выступит на звездном матче в рамках Кубка Райдера по гольфу.

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Шевченко будет играть в одной команде с гольфистом Кори Павином, актрисой Кэтрин Ньютон, бывшим игроком НФЛ Виктором Крузом, пилотом Формулы-1 Карлосом Сайнсом и гольфистом Томмазо Перрино, выступающим в категории спортсменов с инвалидностью. Против них выйдет команда другого звездного гольфиста Корина Монтгомери, собравшего экс-вингера Реала Гарета Бейла, YouTube-блогера Гаррета Хилберта, серфера Леонардо Фиораванти, теннисиста Новака Джоковича и гольфиста с инвалидностью Киппа Поперта.

Интересной выглядит персона Джоковича, ранее вместе с отцом вляпавшегося в скандал из-за защиты россиян в темах войны с Украиной. Шевченко же неустанно поддерживает Родину в социальных проектах и публичных выступлениях.

Нынешний Кубок Райдера будет принимать Рим, а матч знаменитостей запланирован на 27 сентября.

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