Андрій Шевченко зможе бодай трохи відволіктися за однією з улюблених справ.

Володар "Золотого м'яча-2004" виступить на зірковому матчі в рамках цьогорічного Кубка Райдера з гольфу.

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Шевченко гратиме в одній команді з гольфістом Корі Павіном, акторкою Кетрін Ньютон, колишнім гравцем НФЛ Віктором Крузом, пілотом Формули-1 Карлосом Сайнсом та гольфістом Томмазо Перрино, який виступає в категорії спортсменів з інвалідністю. Проти них вийде команда іншого зіркового гольфіста Коріна Монтгомері, який зібрав екс-вінгера Реала Гарета Бейла, YouTube-блогера Гаррета Хілберта, серфера Леонардо Фіораванті, тенісиста Новака Джоковіча та гольфіста з інвалідністю Кіппа Поперта.

Цікавою виглядає персона Джоковіча, який раніше разом з батьком вляпався в скандал через захист росіян у темах щодо війни з Україною. Натомість Шевченко невтомно підтримує Батьківщину у соціальних проектах та публічних виступах.

Цьогорічний Кубок Райдера прийматиме Рим, а матч знаменитостей запланований на 27 вересня.

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