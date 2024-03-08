“Футбол ответственен за все сферы устойчивого развития демократического общества, в частности – за развитие равенства прав и возможностей женщин и мужчин.

Осознавая это, 8 марта 2024 года УАФ сделала исторический шаг – создала экспертную группу, цель которой – обеспечение равенства прав и возможностей женщин и мужчин (гендерного равенства) в футболе. Ведь мировая и европейская футбольная семья живет философией "Футбол для всех".

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В гендерном вопросе это означает равноценный доступ женщин к игре в футбол как профессиональных спортсменок, без предубеждений относительно "неженского вида спорта", так и полноправность при выборе футбола как карьерной возможности – возможность выбрать карьеру менеджера футбольной организации, тренера, арбитра, врача и т.д., а также быть вовлеченными в сферу принятия решений.

Первоочередными задачами группы будут актуализация проблемы и работа с гендерными стереотипами, реагирование на случаи сексизма и гендерно обусловленного насилия, международное сотрудничество для привлечения удачного опыта.

В состав группы, координатором которой является Елизавета Степанюк, начальница службы взаимодействия с УЕФА и ФИФА, вошли первый вице-президент УАФ Павел Бойчук, генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко, а также руководители и руководительницы ключевых департаментов и направлений работы УАФ.

Поэтому сегодня мы празднуем уважение, солидарность и признание женских достижений и верим, что все будут разделять нашу позицию", – говорится в заявлении на официальном сайте УАФ.

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