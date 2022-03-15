С начала полномасштабного вторжения российских оккупационных войск почти три миллиона украинцев были вынуждены уехать за границу. ООН уже назвала этот эмиграционный кризис крупнейшим в Европе со времен второй мировой войны.

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Андрей Шевченко активно помогает землякам в Великобритании. В частности, легенда украинского футбола открыл двери своего дома в Лондоне для нескольких беженцев. Кроме того, Шевченко пообещал помочь найти новые дома еще для 150-ти переселенцев. По информации MailSport, около 89 тысяч англичан выразили готовность поселить у себя украинских беженцев.

Напомним, 24 февраля Путин начал необъявленную захватническую войну в Украине. Уже больше трех недель оккупационные войска убивают невинных украинцев и разрушают наши города. Однако ВСУ и подразделения территориальной обороны сломали планы врага по завоеванию Украины и продолжают мужественно защищать наше государство.

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