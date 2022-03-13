– Андрей, ваша семья в Киеве?

– В Києві. Правильно Київ. Киев – русское название города.

– Вы же говорите по-русски?

– Конечно, я говорю по-русски, меня учили русскому в школе. В Украине можно свободно говорить по-русски. Мы не выступаем против всех россиян без разбора, мы против тех, кто поддерживает войну. Мы умеем различать народ и власть. Я точно знаю, что даже в России много людей против войны.

– Как ваша семья?

– Пока хорошо. Мы созваниваемся несколько раз в день. Мама и сестра дома, в 25 минутах езды от центра Киева. Сейчас к ним приехали другие родственники, которые четыре дня провели в подвале.

– Почему они не уехали из Украины?

– Это их родина, их земля, их дом. Я бы сам хотел присоединиться к ним. Почему им бежать?

– Было ясно, что разгорается конфликт...

– Это не конфликт и не спецоперация, как подают в России. Это агрессия. Преступление против мирных жителей. Никто до последнего не хотел верить, что такое может случиться. Мы представить не могли, что Россия такое сделает. Это все казалось нереальным.

– Вы не думали вернуться в Украину?

– Думал, много раз. Но это невозможно. Страну закрыли мгновенно. Аэропорты бомбили первыми. Потому я решил защищать страну тем, чем могу. Рассказываю миру, кто мы и как мы страдаем. Помогаю жертвам войны и беженцам.

– Как Италия помогает Украине?

– Благодаря фонду GoFundMe мы собрали 343 тысяч евро для Красного Креста. Остальные средства собрал Milan Foundation, выставивший на продажу копии футболок из победного финала Лиги чемпионов-2003. Мой друг Джорджо Армани позвонил и лично взялся за дело. Я говорил с мэрами Флоренции и Милана. Надеюсь вскоре объявить еще одну инициативу.

– Какую?

– Милан – мой второй дом. Это очень щедрый город. Я уверен, что Милан примет многих беженцев из Украины.

– Как справляется Зеленский?

– Очень мужественно. Он сплотил вокруг себя украинцев.

– В Италии многие говорят, что вам лучше капитулировать.

– Мы хотим мира. Но если сдадимся сейчас – потеряем нашу свободу. Мы боремся за нашу свободу, за наши права. Украина хочет сближения с Европой. Мы ни на кого не нападали, мы просто защищаемся.

– А правильно ли предоставлять Украине оружие из-за границы?

– Все, что нужно, чтобы защитить нашу страну от агрессора, все правильно. Демократические лидеры на нашей стороне, и это очень важно. Санкции против России тоже имеют большое значение. Они помогают надавить и прийти к мирному решению.

– Выбросить Россию из чемпионата мира – правильное решение?

– Правильное! Пока идет война, русские спортсмены не могут выступать. Я каждый день молюсь о конце войны.

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