Від початку повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ майже три мільйони українців були вимушені виїхати за кордон. ООН вже назвала цю еміграційну кризу найбільшою в Європі з часів Другої світової війни.

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Андрій Шевченко активно допомагає землякам у Англії. Зокрема, легенда українського футболу відчинив двері свого дому в Лондоні для кількох дітей-біженців. Окрім того, Шевченко пообіцяв допомогти знайти нові домівки ще для 150-ти переселенців. За інформацією MailSport, майже 89 тисяч англійців висловили готовність поселити в себе українських біженців.

Нагадаємо, 24 лютого Путін розпочав неоголошену загарбницьку війну в України. Вже понад три тижні окупаційні війська вбивають невинних українців та руйнують наші міста. Однак ЗСУ та підрозділи територіальної оборони зламали плани ворога щодо завоювання України та продовжують мужньо боронити нашу державу.

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