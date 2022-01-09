Дженоа в восьми матчах Серии А под руководством Андрея Шевченко побед не знала, а после ничьи в предыдущем туре "грифоны" откатились на предпоследнюю позицию в турнирной таблице. От спасительной 17-й строчки генуэзцев отделяли 4 очка – и эту строчку занимала Специя. Именно с этим коллективом "россоблу" и предстояло встретиться, да еще и в родных стенах.

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Андрей Шевченко заявил, что победа приблизит Дженоа к спасению в элите, однако руководить своей командой в данном матче нашему тренеру не было суждено. Его тест на коронавирус снова дал положительный результат, поэтому вместо Шевы на бровке работал Мауро Тасотти. В стартовом составе Специи тоже обошлось без украинцев – Коваленко остался в запасе.

Несмотря на чрезвычайную значимость поединка, Дженоа тотально провалила первый тайм. До перерыва хозяева провели всего три удара – два из них заблокировали, а ещё один прошёл из-за пределов штрафной над воротами. Гости же работали гораздо эффективнее: на 13-й минуте Манай пробивал головой метров с шести (получилось слишком слабо), а на 14-й Бастони замкнул прострел Верде в центр штрафной – точно в правый нижний угол! 0:1.

До перерыва Специя могла и удвоить преимущество, но у Маная не пошли удары. Так, на 34-й минуте Рэй получил скидку на 11 метров, развернулся и выстрелил мимо дальней штанги, а на 45-й он же с дистанции пробил в руки Сиригу. В конце концов, отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе подопечных Тьяго Мотты.

В перерыве тренерский штаб Дженоа провёл тройную замену, пустив в ход тяжёлую артиллерию – на поле вышли Пандев, Ровелла и новичок Гефти. Перестановки в составе "грифонов" вылились в мощный старт второго тайма, хотя с созданием моментов всё равно возникали проблемы. Единственный реальный случай сравнять счёт на 57-й минуте упустил Дестро, который фантастическим образом обработал закидушку из глубины под выход почти наедине. Маттиа пробил в дальний угол, но удар оказался слишком слабым. Кроме того, Дестро должен был забить после подачи с углового, однако его замыкание на дальней штанге не пошло в створ (мяч попал в газон).

В середине второго тайма Специи удалось добиться шаткого равновесия. На 64-й минуте гости могли удвоить преимущество в счете дальним выстрелом Бастони под перекладину – Сиригу парировал! Дженоа ответила на 74-й не менее опасным эпизодом: Фарес исполнил подачу с левого фланга на правый край штрафной, а Гефти пробил с лёту – мимо дальней штанги (а свежий Кайседо не успел подправить мяч в сетку)! Гости огрызнулись ударом Верде с дистанции в правый угол, однако сфера пролетела в метре от ворот.

На эндшпиль встречи Мауро Тасотти выпустил Портанову, а Тьяго Мотта бросил в бой Нзола, Феррера и Коваленко (украинец вышел на 85-й минуте). Замены не принесли Специи выгоды – Дженоа продолжала лезть вперёд, едва не отыгравшись на 90-й минуте вследствие выстрела Дестро из пределов штрафной. Выше ворот! Ещё через две минуты Пандев пробивал с линии штрафной – получилось плотно, однако голкипер поймал мяч. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальное поражение "грифонов". Коваленко провёл в поле 10 минут.

Таким образом, Дженоа осталась на предпоследней позиции в Серии А с 12 очками в активе. Специя набрала 19 зачётных баллов, поднявшись на шестнадцатую строчку и потеснив вниз Венецию. Теперь от спасительного семнадцатого места команду Андрея Шевченко отделяют 5 пунктов.

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