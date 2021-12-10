"Сейчас для нас все кажется черным, но я желаю видеть и другие цвета. Первое, о чем я думаю – это президент Массимо Ферреро, которого я очень уважаю как профессионала и человека. Я надеюсь, что эта ситуация будет быстро решена.

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Второе – о Сампдории как клубе. В эти дни все работники демонстрируют единство, и я очень горжусь тем, что я тренер Сампдории. Третье – команда. Мы знаем о важности дерби, это матчи, где нужно побеждать, а не участвовать. Мы должны выйти на поле с решимостью быть главными героями. У нас есть прекрасная возможность войти в историю клуба, выиграв дерби.

Последнее – болельщики. Нужно единство под нашими цветами. Не только на улице, но и на стадионе. Мы в шторме, но сейчас всем нужно взяться за весла. Это трудный момент, однако мы выберемся из него вместе, и нам нужно начать с победы в дерби.

Я не люблю вмешиваться в чужие дела. С приходом Шевченко Дженоа играет по схеме 5-3-2, но мы должны думать о себе. Если какие-то трудности и есть, мы увидим это в игре. В их подготовке к матчу всегда отмечается, что им не хватает игроков, но мы никогда не искали оправданий. Мы никогда этого не делали. Они играют дома, поэтому, скорее всего, начнут сильно, но я не помню, чтобы какая-то команда ждала в дерби. Мы должны думать о себе и мы отдаем себе отчет, как выйти на поле для достижения результата", – цитирует Д'Аверсу Italy24.

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