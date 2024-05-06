Вчера (5 мая) стало известно о смерти легенды в 85-летнем возрасте. Месси отдал дань уважения Менотти, который в 1978 году привел Аргентину к дебютному титулу чемпиона мира. В 1986-м это достижение повторила команда Диего Марадоны, который уже также отошел в мир иной. Месси в 2022-м праздновал с "альбиселесте" третий титул.

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"Один из величайших символов нашего футбола оставил нас. Соболезнования его семье и близким. Покойся с миром", – написал Месси в соцсетях, прикрепив совместное фото с Менотти.

Добавим, что "Эль Флако" даже в последние годы жизни работал директором национальных сборных Аргентинской футбольной ассоциации, поэтому он также причастен к успеху Лео и компании в Катаре.

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