"Я жду очень горячий матч, в котором команды покажут характер и смелость. Конечно, жду большой поддержки от болельщиков. Мы должны воспользоваться страстью наших тифози, они дают нам надежду, желание идти вперед, биться и побеждать.

Неделя была позитивной. Кришито и Дестро уже за нами. Кришито намного впереди в процессе восстановления, сегодня будем решать, сможет ли он сыграть. Надеюсь, что завтра Кришито и Дестро будут готовы.

В дерби нужно играть с горячим сердцем и очень холодной головой. Необходимо хорошо готовиться и играть смело", – цитирует Шевченко канал "Гранде Шева".

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В первых четырех турах Серии А Шевченко набрал одно очко. Завтра Дженоа сыграет генуэзское дерби с Сампдорией. Это едва ли не единственный шанс Шевы набрать баллы до конца года в условиях сложного календаря.

Шевченко страдает из-за большого количества травм. Возвращение Кришито (5 голов в Серии А) и Дестро (6 голов) – двух лучших бомбардиров команды – большое усиление.

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