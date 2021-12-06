Сегодня, 6 декабря, 70-летний президент Сампдории был задержан Финансовой гвардией Италии по обвинению в махинациях, не связанных с футбольной деятельностью. Кроме Массимо Ферреро, задержаны еще несколько человек, но им назначена мера пресечения в виде домашнего ареста.

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"Сегодня мы с большим удивлением узнали о выполнении постановления по избранию меры пресечения в виде содержания Массимо Ферреро под стражей. Это был запрос от прокуратуры муниципалитета Паола о банкротстве, связанный с событиями многолетней давности. Зачем сейчас нужны меры предосторожности, нам непонятно. Подчеркиваем, что это не касается деятельности клуба Сампдория.

Однако, чтобы защитить, в частности, интересы клуба и избежать любых спекуляций касательно него, Ферреро настроен немедленно официально оформить отставку с поста президента Сампдории. В то же время, Ферреро, как и его адвокаты, готовы полностью сотрудничать со следователями", – информирует официальный сайт генуэзцев.

Напомним, Ферреро приобрел Сампдорию в июне 2014 года. После 16-ти туров чемпионата 2021/22 Сампдория в турнирной таблице идет 15-й, имея в своем активе 15 очков. Следующий поединок "моряки" проведут против команды Андрея Шевченко – знаменитое генуэзское дерби состоится 10 декабря в 21:45.

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