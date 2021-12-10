"Зараз для нас все здається чорним, але я бажаю бачити й інші кольори. Перше, про що я думаю – це президент Массімо Ферреро, якого я дуже поважаю як професіонала і людину. Я сподіваюся, що ця ситуація буде швидко вирішена.

Шевченко отримав чудові новини перед дербі проти Сампдорії

Друге – про Сампдорію як клуб. У ці дні всі працівники демонструють єдність, і я дуже пишаюся тим, що я тренер Сампдорії. Третє – команда. Ми знаємо про важливість дербі, це матчі, де потрібно перемагати, а не брати участь. Ми маємо вийти на поле з рішучістю бути головними героями. У нас є чудова нагода увійти в історію клубу, вигравши дербі.

Останнє – уболівальники. Потрібна єдність під нашими кольорами. Не лише на вулиці, а й на стадіоні. Ми в штормі, але зараз всім треба взятися за весла. Це важкий момент, проте ми виберемося з нього разом, і нам треба розпочати з перемоги у дербі.

Я не люблю втручатися у чужі справи. З приходом Шевченка Дженоа грає за схемою 5-3-2, але ми маємо думати про себе. Якщо якісь труднощі і є, то ми побачимо це у грі. У їхній підготовці до матчу завжди наголошується на тому, що їм не вистачає гравців, але ми ніколи не шукали виправдань. Ми ніколи цього не робили. Вони грають вдома, тому радше за все почнуть сильно, але я не пам'ятаю, щоб якась команда чекала в дербі. Ми повинні думати про себе і ми усвідомлюємо, як вийти на поле для досягнення результату.", – цитує Д'Аверсу Italy24.

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